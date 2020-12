«La Asamblea Legislativa no tiene acercamiento ni relación con la población», asegura Luis Rodríguez

Rodríguez, candidato a diputado de San Salvador por Nuevas Ideas, reveló que su partido político pretende hacer una diferencia en la labor legislativa, atendiendo las necesidades de la población salvadoreña.

El ex comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, señaló que el trabajo legislativo no está acorde a la realidad de los salvadoreños y no están velando por las necesidades de la gente.

«La Asamblea Legislativa se ha ido alejando de su propia naturaleza, no tiene acercamiento ni relación con la población», expresó Rodríguez.

“Como Nuevas Ideas, buscamos transformar la forma de legislar en la Asamblea Legislativa, se necesita cambios profundos en su forma de hacer las cosas”. Además, darán gobernabilidad al Órgano Ejecutivo, expresó en la entrevista “Enfoques”, de Radio La Chévere.

En este sentido, Rodríguez dijo que “es urgente una reestructuración del Estado para poder proyectar a nuestro país hacia el futuro».

Desde su cargo de comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Rodríguez, impulsó los programas Mi Nueva Escuela, Tren Pacífico, el aeropuerto de La Unión y el ferri.