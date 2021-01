Carlos Bruch: Sigfrido Reyes está desesperado, «pidiendo cacao» a sus colegas de la Corte Suprema de Justicia

Bruch abordó el tema en el programa televisivo Entrevista AM de Canal 10, desde donde cuestionó que uno de los máximos dirigentes del FMLN haya huido sin enfrentar la justicia.

El candidato a diputado de Nuevas Ideas por San Salvador, Carlos Bruch, afirmó que la decisión de los magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de beneficiar al efemelenista Sigfrido Reyes, es parte de un sistema de protección armado desde hace años en el sistema judicial.

Bruch abordó el tema en el programa televisivo Entrevista AM de Canal 10, desde donde cuestionó que uno de los máximos dirigentes del FMLN haya huido sin enfrentar la justicia, lo que podría considerarse un primer indicio de culpabilidad de haberse apropiado de fondos públicos.

“Lo segundo es seguir aprovechando los amigos que les van quedando del sistema que ellos fueron drenando, fueron de cierta forma maltratando con personas de justicia que no hemos visto nada en estos meses y años, lo que ha sido una jugarreta con decretos y leyes, como el ejemplo del manejo de la pandemia”, explicó el candidato por Nuevas Ideas.

Además, aseguró que esto no es justicia, sino que un aparato de justicia tomado por gente que los salvadoreños ya no quieren, por lo que se exige un cambio.

“Están entre cheros. De una forma poco decente, porque la justicia, que está ahí para administrarla, no está para los cheros. Si una persona comete un ilícito, un error, no digamos de esta envergadura, como Sigfrido Reyes se le acusa judicialmente de haberse llevado, pues no están ellos por sus compas, esto es lo peor que han podido hacer, aceptar de manera exprés una petición de una persona que tiene que estar aquí”, explicó.

De igual manera, llamó jugarreta el papel de los magistrados propietarios de la Sala, quienes no estaban para dar justicia para los salvadoreños, ya que utilizan los suplentes para decir que no fueron ellos.

En relación con el manejo de la pandemia, Bruch destacó la labor del presidente Nayib Bukele, ya que sin fondos y sin el apoyo de los poderes del Estado, atendió a la gente. No obstante, lamentó que pudiese haber sido mejor, y la parte que no fue mejor en la pandemia fue el papel de la Asamblea en contubernio con la Sala de lo Constitucional.

“Con todo un equipo bien trabajado empezó a hacerle frente, no solo a la pandemia, sino a esa plaga que está en la Asamblea y eso revitalizó porque los resultados fueron buenos”, sostuvo.

Además, explicó que la gran mayoría de salvadoreños vio el internet y vivió con miedo, asustados, pero pese a ello, sale un presidente que dice: “vamos a enfrentar, y la Asamblea dice no, vamos a sacar un decreto que dice que no hay pandemia, eso es la locura máxima que he visto”, señaló.