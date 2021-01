Operativo de PNC deja dos detenidos por promocionar caravana ilegal de migrantes a EE.UU.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ambos sujetos “son los responsables de promocionar y organizar caravanas de migrantes, con destino final los Estados Unidos de América”.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio este viernes un duro golpe al tráfico ilegal de personas tras detener a dos sujetos acusados de promocionar y organizar caravanas de migrantes con destino a los Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Juan Rufino Ramírez Villalobos y Fátima del Rosario Pérez Tesorero.

Los detenidos serán acusados formalmente por el delito de tráfico ilegal de personas de forma masiva.

La detención ocurrió a pocas horas después que en Honduras una caravana ilegal de migrantes partiera a los Estados Unidos, pero que fue detenida por las autoridades de Guatemala que han endurecido las medidas de seguridad.

El primero en reaccionar fue el embajador de los Estados Unidos acreditado en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, quien en su cuenta de Twitter hizo un llamado a los salvadoreños para que no se dejen engañar por las promesas falsas que hacen los coyotes en medio de la caravana, “es un viaje en vano y no vale la pena que expongan sus vidas”, escribió el funcionario estadounidense.

“Entrar a los Estados Unidos de forma irregular no es una opción. No se dejen engañar por los organizadores de caravanas. Ese viaje no es gratis y puede que pague con el precio más alto, su vida”, detalló Johnson.

En esa misma línea dijo que tratar de entrar a la frontera de forma irregular para pedir asilo tampoco es una opción, ni entrando en solitario, ni en caravanas. Las caravanas del año pasado fueron parte de la mentira y estafa que venden los coyotes, por lo que no deben caer en sus trampas.