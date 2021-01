Ernesto Castro: «El compromiso es garantizar un mejor país y acabar con una clase política que tanto daño ha hecho»

Castro señaló que es el momento de cambiar la incapacidad que se ha generado en la Asamblea Legislativa con los partidos tradicionales que han bloqueado varias iniciativas del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.

El candidato a diputado de Nuevas Ideas por San Salvador, Ernesto Castro, llegó al departamento de Chalatenango para escuchar a la población que por década ha estado olvidada y excluida del desarrollo.

“Estamos consolidando un proceso que hará un mejor lugar para vivir a los salvadoreños. El compromiso que nosotros tenemos es garantizar un mejor país y acabar con una clase política que tanto daño le ha hecho a este país”, dijo.

Castro señaló que es el momento de cambiar la incapacidad que se ha generado en la Asamblea Legislativa con los partidos tradicionales que han bloqueado varias iniciativas del Gobierno del Presidente Nayib Bukele que estaban destinadas al desarrollo de los salvadoreños.

“Tenemos que cambiar esa incapacidad. La pobreza en el país no vino de la noche a la mañana, lleva décadas en el abandono, décadas de desigualdades. Está claro que el FMLN y ARENA abandonaron al pueblo, definitivamente”, afirmó.

El candidato de Nuevas Ideas resaltó que el partido de izquierda olvidó proyectos históricos para mejorar las condiciones de los salvadoreños, pero valió más los intereses partidarios.

Castro dijo que a muchos políticos no les ha gustado los resultados positivos del Plan Control Territorial, que ha permitido la disminución de los homicidios.

También se refirió al diputado Rodolfo Parker, del PDC, quien habría recibido mensualmente $30 mil en Casa Presidencial durante la administración de Mauricio Funes, que sumado en el quinquenio ascendería a 500 mil dólares.

“Hasta los acuerdos de paz los vendieron, ¿Cuáles han sido los cambios por haber peleado? Nosotros no podemos permitir las traiciones que han hecho al pueblo, hay que construir un nuevo El Salvador que ya no necesita promesas, cuando lleguen a los caseríos, cantones, vean esas madres, ancianos, niños; ellos no entienden de ideologías, ellos lo que quieren es soluciones, soluciones que de verdad transformen”, sostuvo.

El aspirante a un curul en la Asamblea Legislativa dijo que Nuevas Ideas está construyendo una plataforma legislativa que venga de la población hacia los diputados.