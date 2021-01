CEL presenta pruebas de caso El Chaparral a FGR

Daniel Álvarez, presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica, CEL: “(ARENA y el FMLN) no solo le robaron a la CEL como institución, sino a todo el país”.

Este martes representantes de CEL entregaron 32 cajas que contienen prueba documental de la corrupción cometida por los gobiernos de ARENA y el FMLN en la edificación del proyecto hidroeléctrico El chaparral.

De acuerdo con el titular de CEL, en la corrupción de la construcción de la presa están implicados tanto los gobiernos de ARENA, como los del FMLN.

Además, manifestó: “le pedimos a la FGR que agilice las investigaciones. Hay plazas fantasmas, tarjetas de credito a nombre de funcionarios públicos».

Asimismo, aseguró: “entre los implicados están el ex Presidente de la República, Mauricio Funes, su compañera de vida o yo no se que es y otros ex funcionarios”.

«La información ahora está en manos de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía, para que sea analizada y se determine la existencia de hechos delictivos, a fin que podamos recuperar el dinero que fue robado al pueblo salvadoreño», detalló.

Del mismo modo, sostuvo que esta es una muestra más del compromiso asumido por el Presidente, Nayib Bukele, en el marco del combate a la corrupción perpetrada por los gobiernos de ARENA y el FMLN, durante la construcción del llamado «monumento a la corrupción».

Por su parte, el Gerente Legal de la autónoma, Orlando Quijano expresó: “ahora pedimos a la FGR, deducir responsabilidades, a los implicados y sus grados de participación”.