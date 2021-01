German Muñoz denuncia que alcalde Muyshondt contrató a 24 personas para «comité de aplausos»

El concejal de la comuna de San Salvador, German Muñoz, aseguró que el alcalde Ernesto Muyshondt contrató a 24 personas para conformar un comité de aplausos para apoyarlo durante la realización de actividades municipales.

“Si hay plazas fantasmas las contrató el alcalde Muyshondt. Él tenía 24 personas que le llamaban comité de aplausos, que no llegaban a trabajar, ellos llegaban a las actividades donde estaba él y se dedicaban a aplaudir lo que el alcalde decía”, detalló Muñoz.

Los empleados de la comuna denunciaron la existencia de esas 24 plazas fantasmas, y todos renunciaron el mismo día, y la carta tenía el mismo tipo de letra.

El concejal del partido ARENA señaló que el alcalde está actuando como si está tratando con su finca.

“En el concejo no se conversa esos temas, porque el alcalde Muyshondt tiene sus regidores con los que él trata. Por lo tanto, en el concejo no se dan informes financieros, se solicitó la información pero nunca se hizo, ahí no se conversa los temas, ahí se impone”, señaló Muñoz.