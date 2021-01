Carlos Calleja no pago por productos publicitarios de campaña 2018

Representantes de empresas publicitarias realizaron este día una protesta pacífica en contra del empresario Carlos Calleja, ex candidato a la presidencia por el partido ARENA en 2018, de acuerdo con los protestantes se les adeuda miles de dólares en concepto de productos promocionales.

Según el testimonio de los representantes de dichas empresas el ex candidato habría solicitado diferentes productos promocionales en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales pasadas, el monto de los mismos asciende a $500,000.

Está no es la primera vez que se señala al ex candidato arenero por encontrarse insolvente con productos promocionales de campaña, recientemente una emprendedora denunció que Calleja solicitó la manufactura de gorras que no fueron pagadas, el monto de esta deuda asciende a $237,300.

La emprendedora señaló que a pesar de haber solicitado por todos los medios que se abone al menos algo a la deuda, ni Carlos calleja, ni el COENA han asumido responsabilidad alguna sobre la deuda, un claro reflejo de cómo el partido ARENA ha administrado el país durante sus gestiones.