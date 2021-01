“No nos va a temblar el pulso», advierte Ernesto Castro sobre eliminar plazas fantasmas en Asamblea Legislativa

Castro enfatizó que al llegar al Asamblea Legislativa la van a convertir en una institución que trabaje “a favor del pueblo” y adelantó que van a “cortar la válvula de donde los diputados han estado robando».

El candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas, Ernesto Castro, reiteró que, al conformarse la nueva Asamblea Legislativa, de la cual asegura que formarán parte debido a las estadísticas favorables que se reflejan todas las encuestas, “no les temblará el pulso” para eliminar las plazas fantasmas que durante décadas han existido en la Asamblea Legislativa.

“No andaremos con medias tintas, ni nos va a temblar el pulso, se oponga quien se oponga, aquí no habrá negociaciones por debajo de la mesa”, confirmó Castro.

Además, dijo que van a poner límites en los períodos de permanencia en la Asamblea, porque hay diputados que han pasado décadas sin aportar nada al país.

“Vamos a poner periodos y límites para estar en la Asamblea, no se va a estar toda la vida ahí y ¿qué han hecho? No han hecho nada, más que cobrar el sueldo. Solo con carros nuevos, casas nuevas, fincas. Solo hay dos opciones, o sos mago o sos ladrón y creo que es la segunda opción. Los sueldos de un funcionario público no alcanzan para estar comprando grandes propiedades”, sostuvo el candidato de Nuevas Ideas.

Castro enfatizó que al llegar al Asamblea Legislativa la van a convertir en una institución que trabaje “a favor del pueblo” y reiteró que van a “cortar la válvula de donde los diputados han estado robando, porque de ahí va a aparecer la plata para hacer los proyectos para el país”.