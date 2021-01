Periodista deportivo en contra de protocolos sanitarios que evitan más muertes por Covid-19

El comunicador, especializado en el área de deportes, lanzó fuertes críticas en contra del ministro de Salud, Francisco Alabi, por la decisión de regular el ingreso de espectadores al estadio Cuscatlán este fin de semana que se disputará la final del torneo nacional de fútbol.

El periodista deportivo Carlos Aranzamendi aprovechó un espacio del programa Fanáticos Plus, que se transmite en el canal 21 para despotricar en contra de las exitosas estrategias sanitarias implementadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele contra la pandemia de COVID-19.

El comunicador, especializado en el área de deportes, lanzó fuertes críticas en contra del ministro de Salud, Francisco Alabi, por la decisión de regular el ingreso de espectadores al estadio Cuscatlán este fin de semana que se disputará la final del torneo nacional de fútbol.

El número máximo que podría ingresar al estadio este domingo sería del 30 % de la capacidad de aforo del estadio Cuscatlán, el cual ya ha sido validado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Aranzamendi expresó “yo no sé cuál es la clavazón que tiene este ministro con el fútbol”, y dijo que tenía una fijación en ser riguroso con las medidas de prevención en los partidos de fútbol, pero no hacía nada con las aglomeraciones “en los antros, centros nocturnos, incluso en el centro de la capital”, no se aplica tanta rigurosidad.

El comunicador de deportes, incluso, atribuyó que la decisión de reducir el ingreso de aficionados al estadio estaría vinculada para dañar los intereses del empresario Adolfo Salume, como dueño de Alianza y Águila, los equipos que se disputarán la final.

El Gobierno mantiene una estrategia sanitaria para limitar la propagación del virus. Se desarrollan acciones de prevención que han evitado que los casos se salgan de control.