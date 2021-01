ARENA adeuda $250,000 a televisora por publicidad

El parido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), adeuda un cuarto de millón de dólares en concepto de publicidad a Canal 12, quien cubrió la candidatura de Carlos Calleja en 2018.

«Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo conciliatorio con el partido (ARENA) porque sorprendentemente han comparecido aquí con la audiencia a negar una obligación y un compromiso que adquirieron en el marco de la campaña política en el 2019», aseguró Carlos Artiga, representante de dicho canal televisivo.

En total se adeuda un monto de $250,000 al medio de comunicación, el cual no es el único que resulto embaucado por dicho partido durante la pasada contienda electoral, Radio Sonora, también denunció que el partido tricolor adeuda $5,000 dentro del mismo concepto de publicidad, la semana recién pasada una emprendedora también hizo publico que no se le cancelaron gorras promocionales del ex candidato presidencial.

El partido ha asumido un rol de total desfachatez ante cualquier responsabilidad sobre estos y otros casos en los que el partido «defensor de las libertades y la democracia» ha mostrado con hechos que la corruptibilidad del mismo no conoce limites.