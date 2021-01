Muyshondt atenta contra libertad de expresión

El alcalde de San Salvador por ARENA, Ernesto Muyshondt agredió a una periodista de Noticiero El Salvador.

Al ser cuestionado por una periodista de Noticiero El Salvador sobre las protestas de los trabajadores despedidos y aquellos a quienes les adeuda sus cuotas laborales, el arenero le respondió: «a los canales propagandísticos y a ‘Foca Visión’ yo no le doy declaraciones.» La periodista insistió, pero Muyshondt le contestó lo mismo.

Además, una allegada del edil intentó callar a la señorita. «Ya terminamos. Gracias», le decía, tratando de callarla.

Ernesto Muyshondt no solo le faltó el respeto a la periodista, sino que también a Noticiero El Salvador, y, en general, atentó contra la libertad de expresión.

Los empleados de la alcaldía de San Salvador han mostrado los documentos que dan fe que Muyshondt no les paga las cuotas laborales. En este sentido, el alcalde se sintió acorralado, al no tener forma de evadir su responsabilidad del caso. No es la primera vez que el edil evade de una forma grosera las preguntas que le resultan incómodas.

ARENA y el FMLN aseguran defender la libertad de expresión y critican al Gobierno por, según ellos, coartarla; no obstante, ambos partidos tienen un largo historial de agresiones contra periodistas. Para ellos, solo los medios de comunicación detractores del Ejecutivo tienen derecho a expresarse.