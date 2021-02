Candidatas de Nuevas Ideas aseguran que pretenden erradicar la corrupción de sus municipios

Las alcaldías del departamento de San Salvador son gobernadas por ARENA y el FMLN, ambos implicados en una larga lista de casos de corrupción.

Uno de los problemas de Apopa son los promontorios de basura en sus calles principales.

Seis candidatas a alcaldesas de Nuevas Ideas en San Salvador manifestaron que buscan eliminar la corrupción de sus municipios, que por décadas han estado bajo administraciones de ARENA y EL FMLN.

Cristina Huezo, candidata a alcaldesa de Ayutuxtepeque, considera que la actual comuna está siendo saboteada por la malversación de fondos y otras irregularidades, que le impiden solucionar los problemas que afectan a la población.

«El alcalde ha hecho lo básico en estos años. La gente lo observa y tiene una afectación por eso. Durante la pandemia no hubo transparencia en el manejo de fondos, solo los utilizó para su publicidad personal», sostuvo.

La violencia en Ayutuxtepeque continúa aquejando a sus pobladores.

Por su parte, la aspirante a la silla edilicia de Santiago Texacuangos, Patricia Pérez señaló que la municipalidad dirigida por Alberto Estupinián está al límite del endeudamiento, y que en sus 15 años de gestión no se han solventado las necesidades de infraestructura ni servicios básicos.

«La población siempre ha solicitado ayuda y no ha sido escuchada. La alcaldía se encuentra endeudada y no se ha invertido el dinero en los habitantes», condenó.

Cindy Andrade, candidata a la alcaldía de San Marcos, reiteró que los habitantes guardan resentimiento contra el edil por el FMLN, quien ha regido por 21 años, a causa del incumplimiento de sus promesas de campaña.

«El alcalde solo se ha dedicado a hacer obras cosméticas. Hay un resentimiento por parte de la población, en cuanto a que, solo en época electoral se le toma en cuenta», explicó.

En Soyapango, la aspirante a alcaldesa, Nercy Montano presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra el actual alcalde, Juan Pablo Álvarez, del partido ARENA, por presuntos actos de corrupción.

«Es una falta de voluntad política del alcalde saliente. En Soyapango, hemos tenido historias de alcaldes corruptos, pero este se lleva la corona porque es el más corrupto en la historia de Soyapango», afirmó, durante una entrevista de canal 10.

Soyapango padece el desorden generado por ventas informales y el mal estado de sus calles.

La postulante a la comuna de El Paisnal, Reyna Chávez denunció que en su municipio «la ayuda no llega a los cantones porque se queda en la alcaldía, ya que ellos se la reparten, y ahorita el alcalde anda diciendo que no ha hecho obras porque no tiene el Fodes».

Algunos alcaldes de San Salvador han ejercido el poder po más de 20 años. Tal es el caso de Fidel Fuentes, actual jefe de la municipalidad de San Marcos por el FMLN; Alberto Estupinián, alcalde de Santiago Texacuangos, por ARENA, quien dirigido la comuna por 15 años y busca la reelección; al igual que Héctor Lara, edil de El Paisnal. Por su parte, Rafael Nóchez, de Ayutuxtepeque, ha permanecido por nueve años al frente de la alcaldía; y Juan Pablo Álvarez, tres.

El último sondeo presentado por la Universidad Francisco Gavidia (UFG) revela que los alcaldes de ARENA en el departamento de San Salvador fueron los peor evaluados por los capitalinos.

El edil de Apopa fue calificado con 2.09; el de Soyapango obtuvo un 4.6; el de San Martín, un 5.9; el de El Paisnal, 6.6; el de Ayutuxtepeque, 6.9; y el de Santiago Texacuangos, 7. A diferencia de los partidos tradicionales, Nuevas Ideas es el el favorito de los capitalinos para las próximas elecciones, de acuedo con las encuestas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Francisco Gavidia (UFG), CID Gallup y el Partido Unionista Centroamericano (PUCA).

El sondeo de la UFG también proyectó que el 51.2 % de los ciudadanos de San Salvador votarán por Nuevas Ideas, en las elecciones de alcaldes y diputados del próximo 28 de febrero.