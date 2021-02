Nayib Bukele denuncia nuevas anomalías de magistrados del TSE

En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló al magistrado Guillermo Wellman como responsable de un nuevo despido y amenazas contra expertos en medio del primer simulacro de transmisión de resultados.

El presidente Nayib Bukele denunció este domingo nuevas anomalías de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a tres semanas de las elecciones municipales y legislativas.

En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló al magistrado Guillermo Wellman como responsable de un nuevo despido y amenazas contra expertos en medio del primer simulacro de transmisión de resultados.

El Magistrado por ARENA en el @TSEElSalvador, Guillermo Wellman Carpio, está despidiendo y amenazando con despedir a cualquier técnico del tribunal que hable sobre los “problemas” del sistema.



Ya habían quitado al coordinador de la comisión y hoy quitan a la jefa de proyectos. — 🇸🇻 (@nayibbukele) February 7, 2021

“El magistrado por ARENA en el @TSEElSalvador, Guillermo Wellman Carpio, está despidiendo y amenazando con despedir a cualquier técnico del tribunal que hable sobre los “problemas” del «sistema”, señaló el mandatario.

Con este nuevo despedido suman dos expertos del TSE separados en menos de una semana, señaló Bukele. “Ya habían quitado al coordinador de la comisión y hoy quitan a la jefa de proyectos”.

El Presidente Bukele reaccionó además a una publicación que señala que el magistrado del Wellman intentó manipular el sistema que se usará en las elecciones. El mandatario pidió al resto de magistrados desmarcarse o serán procesados por fraude electoral.

Esto es extremadamente serio.



No les vamos a permitir un fraude.



Los demás magistrados del @TSEElSalvador deben desmarcarse de Guillermo Wellman o terminarán siendo procesados junto a él, por corrupción y fraude electoral.https://t.co/ffMYZnQoim — 🇸🇻 (@nayibbukele) February 7, 2021

Durante el primer simulacro se denunció una serie de anomalías, entre ellas, las de un miembro de la Junta de Vigilancia Electoral,del Instituto Damián Villacorta de Santa Tecla en la que señaló que no pudieron iniciar el llenado de acta, la contraseña que les han dado no permite el ingreso al sistema para procesar resultados.

La semana pasada, el presidente Nayib Bukele cuestionó al TSE por el sorpresivo cambio del coordinador de la Comisión Técnica Informática, quien había advertido de las deficiencias en el sistema de conteo de votos.

Ante esto, el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Zablah, exhortó a la comunidad internacional a vigilar de cerca el proceso y tener una auditoría especial.

Zablah dijo que no querían una auditoría de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. “No creo que nadie se oponga a esto, ni partidos políticos, ni el mismo TSE, ¿verdad?”, cuestionó.

El presidente de Nuevas Ideas aseguró que esta medida garantizará la transparencia y confianza en los resultados finales de las próximas elecciones en donde se eligieran los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales.

“Esto garantiza, para todos, unas elecciones transparentes, repito, para TODOS. No encontraría razón por la que no quieran hacerlo. Si no existe ningún problema en el sistema, hagámosla y listo”, dijo.