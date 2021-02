Alberto Romero ante fallas en el conteo de votos del TSE: «La tecnología falla aquí, en China y en todos lados»

El Presidente Nayib Bukele cuestionó a los legisladores de oposición que estén apostando a seguir con la tecnología inadecuada.

Los diputados del bloque opositor ahora se cruzan de brazos y proponen que la población se resigne a depender del sistema del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que tiene un margen de error del 93 %, según los mismos técnicos en informática que lo utilizaron en la prueba del domingo 07 de febrero.

El Presidente Nayib Bukele cuestionó que los legisladores estén apostando a seguir con la tecnología inadecuada.

”Sería totalmente aceptable que hubiera algunas fallas, para que se vayan corrigiendo en el camino. El problema era que las ‘fallas’ fueron en el 98.4 % de las actas. ¡98.4 % de las actas!¿Cómo puede alguien defender eso?”, comentó el mandatario.

Los magistrados del TSE visitaron la comisión electoral de la Asamblea y la jornada se concentró en el tema de la prueba del domingo. La presidenta del organismo, Dora Martínez, “tiene que haber un plan B, porque si no, no puede haber elecciones”. El verdadero simulacro está programado el próximo domingo, es decir, el 14 de febrero.

Por otro lado, la impresión de papeletas avanza a un ritmo de entre 74 % y 96 %, de acuerdo con los mismos técnicos del árbitro electoral.

Los diputados se negaron a proponer un cambio de sistema, para garantizar que se respetará la voluntad de los votantes salvadoreños.

“Todo pinta a que ya no es opción retroceder a lo que sería un trabajo estrictamente manual, porque ya no contamos con los implementos”, dijo Rodolfo Parker, el diputado pedecista que recibió sobresueldos del prófugo Mauricio Funes.

El tema de la tecnología en mesa está causando fricción incluso dentro entre los magistrados propietarios del mismo organismo. La cuota de ARENA en el tribunal, Guillermo Wellman, hasta amenazó con despedir a las personas que advirtieron de los errores.

En tanto, el representante del FMLN solo atinó a tomar la situación con humor sarcástico, sin ofrecer soluciones. A tres semanas de las elecciones, ya queda poco tiempo para resolver los graves problemas de tecnología y de logística.

La diputada del FMLN, Cristina Cornejo, lo tomó desde la perspectiva del menor de los males. “¿En qué afectaría no usar la tecnología en mesa?”, preguntó la efemelenista.

A pesar de que la prueba mostró que el sistema es un fracaso rotundo, para el tricolor Alberto Romero, esto no es una preocupación. “Están hablando cualquier tontera, menos de que le vamos a cuidar el voto al ciudadano salvadoreño”, comentó Romero. «¡Si la tecnología falla aquí, en China y en todos lados”, afirmó.

Hasta el momento, todas las encuestas dan la mayoría en la intención de voto a los candidatos de Nuevas Ideas, tanto para concejos municipales como para la Asamblea Legislativa.

Mario Ponce, del PCN, señaló que “venir y creer que se va a echar a andar el tema manual… No se tiene ni recurso ni tiempo”.

Sin embargo, la titular Dora Martínez dijo a los diputados que la necesidad de considerar un proceso manual se les propuso con tiempo.

“Ese día no podemos irnos solo con la tecnología. Ya pues los magistrados, no obstante yo fui la que propuse esta tecnología en mesa, también propuse que estábamos todavía a tiempo de irnos en el método manual, obviamente, los cuatro propietarios no estuvieron de acuerdo”, Martínez.