Candidato a alcalde del FMLN por Soyapango: “No puedo decir que todos en el FMLN son buenos”

«Uno tiene que ver quiénes son los candidatos, no puede confiar en automático por un partido”, dijo Cayetano Cruz, candidato a alcalde de Soyapango por el FMLN. Foto de referencia.

Cayetano Cruz, que aspira a ganar la alcaldía de Soyapango bajo la bandera del FMLN, también se sumó a los aspirantes que piden votar por el candidato y no por bandera, tras el desgaste político de los partidos tradicionales.

“No puedo decir que todos en el FMLN son buenos, ni puedo decir que todos son malos (…) Uno tiene que ver quiénes son los candidatos, no puede confiar en automático por un partido”, aseguró el aspirante a la silla edilicia por el partido de izquierda.

Recientemente el aún diputado de izquierda Carlos Ruiz, quien estuvo al frente de la comuna de Soyapango durante tres períodos (2003-2012), reconoció el fracaso de su partido cuando tuvo la administración Pública.

“Uno no puede tapar el sol con el dedo. Nos guste o no nos guste, nos está costando recuperar la confianza que el pueblo nos dio. Nosotros no hicimos todo bien y el resultado se refleja”, aseguró por su parte Carlos Ruiz.

De acuerdo al exalcalde efemelenista y ahora diputado en busca de la reelección, el frente dejó de lado sus principios. “Fuimos despacito renunciando al criterio revolucionario. Nos resbalamos y caímos y nos volvimos administradores del sistema. El pueblo tiene razón. ¿Qué nos tiene que agradecer el pueblo? Nosotros deberíamos agradecer al pueblo, pero no lo hicimos”, se lamentó.

En Soyapango, según la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, la intención de voto la lidera la aspirante del partido Nuevas Ideas, Nercy Montano. NI también aparece como favorito para ganar las alcaldías de San Salvador, San Martín, Tonacatepeque, Apopa, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Panchimalco, San Marcos y Mejicanos.