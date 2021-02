Michelle Sol entrega viviendas nuevas a primer grupo de familias de la comunidad El Espino

El Gobierno trasladó este día a 30 de las familias que fueron desalojadas de la comunidad El Espino, hacia el complejo habitacional El Espino, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

En sus nuevas viviendas, las familias cuentan con servicio de agua potable, energía eléctrica, sistema de evacuación de aguas negras, drenaje de aguas lluvias, piso de cerámica y puertas de madera, entre otros acabados.

«Recuerdo que venimos a la comunidad. Habían puesto un rótulo haciendo un llamado de ayuda. Estábamos seguros que con fe, y con la manos de Dios y la voluntad del Presidente, íbamos a encontrar una solución», externó la ministra de Vivienda, Michelle Sol.

Esta solución habitacional que se está ejecutando, tiene un valor comercial de $35,000, pero las familias únicamente pagarán el equivalente a los materiales, que representa un total de $8,900 financiado en cuotas de $60 mensuales por 12 años.

El proyecto fue llevado a cabo bajo un modelo de ayuda mutua por el Ministerio de Vivienda, la Dirección General de Centros Penales, la asociación Gente Ayudando Gente, New Story Charity, The Fuller Center for Housing y habitantes de la comunidad.