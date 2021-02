Prófugo Mauricio Funes confirma que el FMLN recibe dinero de grupos asociados con el lavado de capitales

Con tal de intentar desprestigiar a Nuevas Ideas (NI), el prófugo nicaragüense hasta defendió al partido ARENA, que por años atacó.

El expresidente, y además prófugo de la justicia, Mauricio Funes, confirmó que el partido de la exguerrilla recibe dinero de una organización vinculada con operaciones de lavado de dinero a escala internacional.

Con tal de intentar desprestigiar a Nuevas Ideas (NI), el prófugo nicaragüense hasta defendió al partido ARENA. En concreto se refería a conocer quiénes son los que financian a los partidos en la presente contienda.

“No me extrañaría de ARENA, tomando en cuenta que detrás de ARENA están los más grandes capitales de El Salvador. No me extrañaría del FMLN, tomando en cuenta que detrás del FMLN está el Grupo Alba y las cuotas de los militantes del FMLN y tiene importantes conexiones internacionales”, comentó Funes.

El mismo prófugo tuvo apoyo desde diferentes instancias internacionales para llegar a ocupar la silla presidencial con el primer período de la exguerrilla en el Ejecutivo.

Fue también Funes el que llegó a estar asociado con maniobras de empresas que terminaron implicadas en el esquema de corrupción de Odebrecht. Uno de los principales operadores de dicha cadena de pagos y transferencias, Joao Santana, fue un personaje clave para lograr que el prófugo nicaragüense pudiese ascender.

El Grupo Alba se convirtió en un conglomerado con múltiples inversiones durante los dos períodos del FMLN. Luego, comenzó a perder el apoyo del Gobierno de Venezuela y el trato de los combustibles dejó de ser rentable.

Las investigaciones avanzaron hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) terminó allanando las empresas, incautando una diversidad de activos y encontrando fondos sin explicar por más de $3,000 millones.