Muyshondt no cree en encuestas en la que capitalinos le dan la espalda para reelección

Muyshondt reveló que desligarse de la bandera de ARENA es una de sus estrategias para que los capitalinos olviden que pertenece a un instituto político marcado por la corrupción.

Debido a que las últimas encuestas presentadas por la UCA, UTEC, UFG, Cid Gallup, Fundaungo, Mitofsky y otras, no favorecen la candidatura del actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y dan como sólido ganador a su contrincante Mario Durán, este restó importancia a los resultados y aseguró que son estudios del “oficialismo”.

“Esas encuestas que las han hecho en base a bandera están equivocadas, la única encuesta que vale es una preguntando por personas o una simulación de voto que la hacen preguntando por el rostro del candidato”, señaló.

Muyshondt insistió en desligarse de la bandera de su partido con el objetivo de que la población olvide que pertenece a un instituto político marcado por la corrupción.

“Esto es una contienda de personas y no de partidos, donde el peso de los partidos no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial va bajando”, dijo.

Aunque el edil mantiene serios problemas con trabajadores de la municipalidad por el impago de las retenciones laborales desde hace más de un año y por la privatización que busca hacer del sistema de recolección de basura, afirmó que militantes de otros partidos como Nuevas Ideas, PDC y el FMLN están apoyando su candidatura porque han visto como “pone primero a la gente”.

“Con gente del FMLN y líderes históricos, me reuní la semana pasada y uno de ellos que fue de los más importantes comandantes del FMLN durante la guerra me dijo: Neto yo sé que soy del FMLN, voy a morir siendo del FMLN, pero sé que el candidato del FMLN no tiene posibilidad y te voy a dar el voto porque respeto el trabajo que has hecho”, aseguró.

Ante la inminente derrota que le pronostican todas las encuestas, en los últimos días el edil como medida desesperada se ha dedicado a confundir al electorado asegurando que cuenta con el respaldo de otros institutos políticos, por lo que recientemente celebró un mitin en el que usó a sus colaboradores para que parecieran activistas de GANA, FMLN, Nuevas Ideas y del PDC.