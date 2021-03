Tras irrespetar silencio electoral, Javier Simán exhorta al Gobierno a respetar ley electoral

Esta mañana el presidente de la ANEP pidió el voto para ARENA y el FMLN.

«Los que en el 2019 no votaron porque estaban molestos con sus partidos, ya no se quejen, vayan a votar por los nuevos rostros de sus partidos. Apoyen la renovación que tanto exigieron. Su enojo no cambia nada. Su voto sí.», instó esta mañana el exprecandidato presidencial perdedor del partido ARENA, mediante su cuenta de Twitter.

Horas más tarde, publicó en redes sociales un comunicado, a nombre de la gremial empresarial que dirige, que reza: «el proceso electoral que vivimos este día con la participación masiva y democrática de los salvadoreños se está viendo opacado por la actuación del Gobierno de la República al irrespetar el silencio electoral».

Las declaraciones de Simán son contradictorias, evidenciando su hipocresía.