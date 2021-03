Pasillos legislativos desérticos, un profundo silencio que refleja la derrota de ARENA y el FMLN en las urnas

El silencio prevaleció el área de comisiones legislativas y no se agendó ninguna reunión, lo que derriba el argumento de que los diputados trabajan siempre a favor de los salvadoreños, aunque en un día como hoy están derrotados por la decisión del soberano de elegir 60 diputados de Nuevas Ideas, según cifras del escrutinio preliminar.

En contraste con otros lunes, día donde en la Asamblea Legislativa hay movimiento en las comisiones legislativas o se presentan piezas de correspondencia, después de las elecciones de ayer en el Congreso salvadoreño los pasillos lucían desolados, una muestra más del efecto que provocó en ARENA y el FMLN la derrota en las urnas, ya que Nuevas Ideas se consolidó como la primera fuerza política del país.

La mayoría de esos diputados no continuarán en la Asamblea a partir del 1 de mayo, por lo que se confirma que su trabajo ha sido poco determinante para cambiar la realidad o beneficiar a los salvadoreños.

Este silencio legislativo también se vivió la semana pasada, ya que no se agendó sesión plenaria y no se celebró ninguna reunión de comisiones, por lo que queda claro como los actuales diputados (sobre todo los del bloque ARENA-FMLN-PCN y Rodolfo Parker) no piensan en la población, ya que estaban enfocados en las elecciones, aunque sirvió de poco porque la derrota en las urnas fue apabullante.

Todas estas posturas cambiarán, ya que a partir del 1 de mayo llegará una nueva Asamblea dinámica, al servicio de los salvadoreños y que trabajará a favor de la gente y su bienestar.