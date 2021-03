Mario Durán pide a empleados municipales no destruir evidencias de malversación de fondos de Muyshondt

La gestión de Neto Muyshondt ha estado marcada por muchas irregularidades, entre ellas el impago de cuotas laborales de más de 5,000 trabajadores municipales.

El alcalde electo para la capital, Mario Durán, hizo un llamado a los empleados municipales para que no faciliten la destrucción de documentos y evidencias de la mala gestión y la malversación de fondos públicos hecha por el alcalde saliente, Ernesto Muyshondt.

“Quiero pedirles a los empleados de la alcaldía de San Salvador que no se presten a la destrucción de documentos y/o pruebas de delitos o anomalías cometidas por la administración saliente, que no encubran o participen en la sustracción de pertenencias o materiales municipales, que no firmen o sean parte de acuerdos para proteger a miembros de la comuna, que no autoricen o maquillen pagos de la campaña política”, solicitó Durán a través de sus redes sociales.

Ayer, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, presentó pruebas de que el alcalde saliente usó fondos públicos para la campaña electoral y además obligó a empleados municipales a realizar tareas proselitistas.

La gestión de Neto Muyshondt ha estado marcada por muchas irregularidades, entre ellas el impago de cuotas laborales de más de 5,000 trabajadores municipales, impago a la empresa MIDES por la disposición final de los desechos sólidos y la privatización del servicio de limpieza de 23 mercados municipales, en asocio con una cuestionada empresa colombiana.

Pero Mario Durán, que tomará posesión a partir del 1 d mayo, aprovechó para enviar un mensaje de estabilidad a los colaboradores municipales.

“A todos los empleados municipales les envío un mensaje de confianza y estabilidad, si ustedes realizan de manera correcta su trabajo no tienen nada de qué preocuparse. Recuerden, el que nada debe nada teme. Cada centavo de los capitalinos que haya sido malversado será denunciado”, sostuvo.

De acuerdo al alcalde electo, en su poder tiene documentación, fotografías y registros de varias acciones irregulares realizadas por la administración saliente.

“Toda jefatura o empleado que intente cubrir a las autoridades salientes será llevado ante la justicia. El dinero de los capitalinos se respeta. ¡San Salvador volverá a brillar!”, finalizó.