Sistema del TSE sigue fallando

Tal y como lo ha venido señalando el secretario de Innovación, Vladimir Handal, el sistema informático utilizado por el Tribunal Supremo Electoral sigue dando fallas, este día las actividades de conteo del escrutinio final han sido suspendidas por fallas técnicas.

Las fallas han sido señaladas por diferentes actores políticos, «En estos momentos hay atraso en la entrega de actas de parte del Tribunal Supremo Electoral y hay fallas aun en el sistema, por eso ha habido atrasos», sostuvo Elizabeth Gómez diputada del FMLN.

Por su parte el secretario de innovación ha mantenido un papel muy activo en la denuncia de fallas del sistema del TSE, Handal ha señalado el software como «inadecuado», del mismo modo ha señalado las deficiencias en cuanto a la transmisión de datos.

«La última que hizo el TSE se hizo con personal técnico, no con personal de mesa. El escáner no servía, hubo problemas con los módems. Ellos no hicieron caso a las recomendaciones», señaló Handal, dejando por visto que nadie de Junta de Vigilancia Electoral, Junta Electoral Municipal y Junta electoral Departamental lograron acceder o a familiarizarse con el sistema.

Diferentes actores de la vida política se mantienen vigilantes sobre el escrutinio final en pro de garantizar la voluntad popular, en este momento el proceso se encuentra suspendido debido a fallas en el sistema informático, de acuerdo con el TSE se espera retomar el mismo en horas de la tarde, aunque se ha aclarado que el proceso de conteo puede durar varios días.