Alcaldía de Intipucá hace carnaval a pesar de advertencia de MINSAL

El alcalde de Intipucá por el Partido de Conciliación Nacional, José Elenilson Leonzo Gallo, se dio a la tarea de realizar un carnaval con motivo de las fiestas patronales de la localidad, a pesar de que esta misma semana el Ministerio de Salud se pronunció solicitando a la población en general abstenerse de realizar eventos que impliquen aglomeraciones.

La recomendación emitida por el MINSAL, tiene por objetivo mantener la tendencia a la baja en los índices de contagios, la misma careció de importancia para el edil unionense, quien expuso la salud de la población al realizar dicha actividad.

La críticas no se hicieron esperar en redes sociales, donde los usuarios señalaron la negligencia de la comuna por promover aglomeraciones de este tipo, la cual no solo pone en riesgo la salud de aquellos que asistieron a la fiesta, sino también, la de los familiares de los que no lo hicieron.

El país sigue ostentando uno de los lugares privilegiado a nivel mundial por tener menores afectaciones y defunciones a causa de la mortal enfermedad que ha diezmado al mundo, luego de experimentar un aumento de casos debido a las fiestas de fin de año, Salud informó, que al fin la tendencia es a la baja y que, es importante hoy más que nunca mantener las medidas de bioseguridad.