Mauricio Funes defiende a Hector Silva

El ex presidente, prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, negó rotundamente que el periodista, Héctor Silva Ávalos, haya recibido miles de dólares de la partida secreta de Casa Presidencial, tal y como lo sugiere una investigación realizada por la Revista Factum.

El ex presidente por el FMLN arremetió en contra de la investigación, de la cual dijo, carecía de fundamentos y que además no demuestra nada, ya que no se presenta documentación que certifique dichos contratos.

«La investigación de Factum no demuestra nada. Silva no fue contratado por Casa Presidencial (CAPRES) como asesor de comunicación política ¿Dónde está el contrato», publicó Funes en su cuenta de Twitter.

Funes señaló además que los recibos presentados en la investigación de la Revista Factum no pueden tomarse como prueba porque no se les ha aplicado un peritaje legal que determine su autenticidad, además señaló que «cualquiera los pudo haber hecho».

El ex presidente descalificó la veracidad de la investigación realizada por Factum, la cual duró un año entero; sin embargo, las acusaciones en contra de Funes no parecen estar fuera de foco, ya que sobre el ex mandatario pesan diferentes delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito.