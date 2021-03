Javier Argueta: Nueva Asamblea Legislativa debe auditar a la saliente, luego de “30 años de consenso oscuro”

Argueta señaló que durante todos esos años los partidos políticos se protegieron entre sí, en beneficio de sus propios intereses, por lo que considera indispensable ejecutar una auditoría interna para detectar las posibles faltas que se han cometido.

El proceso electoral desarrollado el pasado 28 de febrero ha trazado un nuevo mapa en la Asamblea Legislativa, donde la mayoría calificada estaría a cargo de Nuevas Ideas y los partidos tradicionales han perdido el lugar en el que se mantuvieron durante décadas de acuerdo con los resultados preliminares.

Ese nuevo panorama lleva a la necesidad de hacer una auditoría dentro del Órgano Legislativo, manifestó hoy el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, tal como ya lo ha mencionado el diputado electo por San Salvador, Ernesto Castro.

“Lo que corresponde es hacer una auditoría del trabajo de la Asamblea Legislativa, son 30 años de consenso oscuro», señaló durante la entrevista matutina de Radio La Chévere.

Sostuvo que durante todos esos años los partidos políticos se protegieron entre sí, en beneficio de sus propios intereses, por lo que considera indispensable ejecutar una auditoría interna para detectar las posibles faltas que se han cometido.

“Las plazas fantasmas no solo tiene infracción administrativa, puede tener consecuencias penales porque ha habido fondos públicos, porque ha habido dinero que no se ha destinado a áreas específicas de la población, sino al activismo político. La auditoría necesariamente se tiene que dar porque no podría entrar la nueva legislatura con esas acciones contaminadas”, subrayó.