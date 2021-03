Reynaldo Cardoza niega plazas fantasma en la Asamblea, pero su partido le habría otorgado una a Ciro Cruz Zepeda

Un documento revela que el PCN ha brindado una plaza fantasma a Ciro Cruz Zepeda, y que ahora lo ha contratado bajo Ley de Salarios.

Pese a que el parlamentario del Partido de Concertación Nacional, PCN, aduce desconocimiento de la existencia de plazas fantasma al interior de la Asamblea Legislativa; un documento no solo certifica que su partido le habría proporcionado una a Ciro Cruz Zepeda, sino que también prueba que lo han blindado con una plaza por Ley de Salario.

«Si el sindicato lo sabía (existencia de plazas fantasma), que den nombre y apellidos, pero ya«, apuntó Cardoza.

Asimismo, expresó: «yo en lo personal respondo por Reynaldo Cardoza. Este mismo día vamos a revisar este tema, que están saliendo a la luz sin conocimiento de Junta Directiva. No tengo ningún mínimo conocimiento de lo que el sindicato está diciendo».

Las plazas fantasma en el PCN no son un hecho aislado. El año pasado la exdiputada del Partido de Concertación Nacional (PCN), Cristina López acusó, a través de su cuenta de Twitter, al jefe de fracción del PCN, coronel Antonio Almendáriz de otorgar sueldos a ex diputados que no se presentaban a laborar a la Asamblea Legislativa,

Por si eso fuera poco, previamente a dicha acusación, salió a la luz que ella cobraba $2 mil mensuales sin estar en el país y sin trabajar.