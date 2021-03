Jaime Perla continuará proceso judicial en libertad

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, ordenó que Jaime Ulises Perla, quien fungía como representante de ARENA en el proceso de escrutinio final, continúe en libertad el proceso judicial en su contra por acoso sexual a la periodista de Canal 10 Wendy Hernández.

Fiscalía ha señalado que interpondrá un recurso de apelación ante la orden de la jueza , en principio, por que no se permitió la representación total del equipo de fiscalía en la audiencia y además, la misma, dio inicio sin la presencia de la victima, quien se integró posteriormente.

El día de ayer el imputado manifestó ante medios de comunicación sentirse avergonzado por sus actos y argumento no saber porque los mismos habían causado tanto revuelo, ignorando que los mismos acontecen dentro del marco del día internacional de la mujer (8 de marzo), cuando se conmemora la consecución de derechos de las mujeres.

Se ha conocido que Perla es un agresor reincidente debido a que tiene antecedentes por violencia intrafamiliar en contra de su ex pareja.

La periodista Wendy Hernández mostró su indignación ante los comentarios de la jueza que normalizó la agresión de Perla, «‘Usted debe estar acostumbrada a ese tipo de comentarios como periodista’. Eso es lo que escuché de la JUEZA en la audiencia inicial contra el señor Perla, quien gozará de medidas sustitutivas a la detención», manifestó Hernández.

«Me extrañó mucho la actitud de la jueza, a raíz de lo que ocurrió ese día del escrutinio, se ha incrementado bastante el acoso en son de burla, los comentarios que él me hizo me los están reiterando en redes sociales y la jueza dijo que yo debería estar acostumbrada a este tipo de comentarios por mi calidad de periodista, es una situación bastante lamentable porque como mujer no es fácil estar en tribunales enfrentando un proceso judicial, lo estoy haciendo por aquellas mujeres que no se atreven a denunciar», manifestó la periodista Wendy Hernández.

La jueza concedió a Jaime Ulises Perla, continuar el proceso judicial bajo medidas sustitutivas a la cárcel, las cuales consisten en que el imputado no podrá salir del país, no podrá cambiar de domicilio, no podrá acercarse a la victima y tendrá que presentarse con cierta periodicidad a firmar en el juzgado.

La decisión judicial ha causado revuelo en redes sociales, donde grupos defensores de los derechos de la mujer, han hecho manifiesto su descontento por la flexibilidad mostrada por la Jueza que lleva el caso.