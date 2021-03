Infectólogo Ernesto Navarro respalda vacuna de AstraZeneca, adquirida por el gobierno

Organismos internacionales como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han respaldado la aplicación de la vacuna de AstraZeneca.

El infectólogo Ernesto Navarro respaldó la vacunación contra COVID-19 con el fármaco desarrollado por AstraZeneca y recomendó a la población aplicarse la vacuna, pese a las opiniones en contra de dicho medicamento.

“¿Si me voy a poner la vacuna de Astrazeneca? sí, me la voy a poner, estoy en lista de espera. Tengo 80 años y me la voy a poner”, respondió el especialista durante un espacio de entrevista matutino.

De acuerdo al experto, organismos internacionales como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han respaldado la vacuna de AstraZeneca y la han considerado segura, pese a que se investigan algunos casos de trombosis en personas que recibieron el fármaco.

“La EMA dijo que la vacuna (de AstraZeneca) es eficaz y segura y se puede seguir administrando, pero los estudios continúan para determinar por qué algunas personas sufrieron trombosis”, recalcó Navarro quien señaló que los beneficios superan los riegos y los organismos internacionales expertos en Salud no recomiendan que se suspenda su uso.

Recientemente varios países de la UE tomaron la decisión de parar el uso del fármaco de AstraZeneca debido a la aparición de coágulos de sangre en personas que recibieron la vacuna.

Sin embargo, la EMA y la OMS aseguraron que no hay razón para no utilizar la vacuna de AstraZeneca y recomendaron a los países de la UE avanzar con la aplicación de la inmunización.

Navarro consideró que las vacunas requieren años de estudio pero hasta el momento todas han demostrado ser eficaces y generar los anticuerpos necesarios contra el virus, aunque aún se desconoce por cuánto tiempo, para el experto la mejor estrategia continúa siendo aplicar los protocolos de bioseguridad.

“El virus vino para quedarse, esto significa que, debemos continuar con las medidas de protección y de bioseguridad”, finalizó.