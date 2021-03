INDES contribuye a incentivar el deporte a través de LaLiga Valores y Oportunidad

El Instituto Nacional de los Deportes continúa con las labores de inauguración de escuelas deportivas a lo largo y ancho del país a través del programa «LaLiga, Valores y Oportunidad».

Desde diciembre pasado el INDES inició el proceso de inscripción de participantes en las escuelas deportivas en diferentes municipios del país, el programa busca incentivar el desarrollo del deporte de la mano de la educación y los valores morales, Yamil Bukele presidente ad honorem de la institución, manifestó al respecto «estudien, no pueden estar en el programa si no estudian y no le hacen caso a sus padres, porque acá lo importante es tener valores y ser productivos para la sociedad. No servirá de nada si solo vienen a la cancha a jugar».

La oficina Departamental de Santa Ana del INDES, inauguró ayer la escuela sociodeportiva que se desarrollará en el estadio Oscar Quiteño y que de momento cuenta con la participación de 92 niños.

De igual forma los técnicos de la oficina departamental de Chalatenango, se hicieron presentes al municipio de Nombre de Jesús para dar paso a la inauguración de la escuela sociodeportiva, la cual cuenta con una participación de 68 niños. Caso similar el de El Refugio, Ahuachapán donde se inauguró la escuela sociodeportiva con la participación de 80 niños, en todos los casos las escuelas están programadas a ir creciendo con el tiempo.

El INDES estableció el convenio histórico con LaLiga en diciembre de 2019, los objetivos que persigue el mismo son: establecer un marco de colaboración estable y duradero para fomentar iniciativas orientadas a la inclusión, la inserción laboral, la educación en valores, la prevención de la violencia y el emprendimiento.