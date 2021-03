Rechazan anular orden de captura contra Sigfrido Reyes

El juez Roberto Arévalo Ortuño, del Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador rechazó la petición de la defensa de Sigfrido Reyes, ex diputado por el FMLN, por lo que la orden de captura del ahora asilado en México sigue vigente.

«Le estoy denegando el cambio de medida cautelar porque primero, no hay un compromiso de la defensa que el día de la audiencia preliminar va estar presente el señor Reyes, para nada, no hay ese compromiso. Y en segundo lugar, ellos no han presentado elementos nuevos, todo lo que agregan lo alegaron en la audiencia inicial, entonces no es algo nuevo, consecuentemente como no es nuevo; unido a que no hay un compromiso de él de venir no tengo por qué cambiar nada la situación», aseveró el juez Roberto Arévalo ante los medios de comunicación.

Cabe destacar que la orden de captura en contra del ex presidente de la Asamblea Legislativa, fue emitida el 14 de enero de 2020 por el Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador, bajo los cargos de peculado y lavado de dinero, recientemente la Fiscalía General de la República incautó propiedades de lujo del prófugo de la justicia salvadoreña.

De acuerdo con investigaciones de la FGR, Reyes sustrajo $781,844.77 de la Asamblea Legislativa a través del cobro de viáticos que posteriormente movió con la ayuda de su red clientelar, entre la que figuran allegados y familiares del ex diputado, los movimientos en cuentas bancarias han sido registrados entre 2006 y 2019.