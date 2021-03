Miguel Pereira se disculpa públicamente con Will Salgado

El actual alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, se disculpó públicamente con Will Salgado, alcalde electo de la misma ciudad por sugerir que el mismo habría intentado secuestrar a su padre.

Miguel Pereira alcalde por el FMLN acusó a Salgado de intervenir sus propiedades, el pasado 5 de diciembre de 2020, vestido de policía y portando armas largas, además de ir acompañado de agentes del CAM y con 10 hombres vestidos de negro fuertemente armados para supuestamente secuestrar a Efraín Pereira padre del edil.

«Me retracto de que el señor José Wilfredo Salgado García ha cometido las siguientes acciones: Intento de Secuestro de mi padre; que no andaba vestido de policía ni portando armas largas; que no ha invadido la propiedad privada; que no se hizo pasar por fiscal; Que no se hacía acompañar por agentes del CAM, ni de diez hombres vestidos de negro fuertemente armados», reza la aclaración publicada en un rotativo local.

La aclaración llega como producto de las negociaciones conciliatorias a la cual llegaron por acuerdo el 16 de marzo en el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel, por el delito de calumnia y para lo cual se estableció un plazo máximo para la publicación de la aclaración el 25 de marzo de 2021.