Ministro de Trabajo asegura que desde la alcaldía de San Salvador se planificó atentados contra sindicalista Weder Meléndez y dos concejales

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó este lunes que existen pruebas suficientes que desde la alcaldía de San Salvador se planificó el asesinato del sindicalista, Weder Arturo Meléndez y un atentado contra dos concejales que no apoyan las decisiones del edil Ernesto Muyshondt.

Para este fin, el director de Desarrollo Municipal de la comuna capitalina, Juan Carlos Montes, sostuvo una reunión con un líder de pandillas para que cometiera estos hechos, expresó Castro, quien aseguró que se presentó esas pruebas a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Si no tuviera pruebas, no me atreviera a denunciar estos hechos. Tenemos un informe que ha sido enviado a la Fiscalía General de la República y también a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales”, señaló.

«Es la primera vez que doy a conocer esta información. Tenemos el día, la hora, el lugar, y los actores que estuvieron en esa negociación con un alto miembro de una pandilla», explicó el funcionario y añadió que dieron orden de asesinar a dos concejales de la misma alcaldía de San Salvador.

En el documento se detalla, dijo Castro, que no solo estaban pagando el asesinato de Weder Arturo Meléndez, sino también el «homicidio de los dos concejales que están en contra de las malas decisiones que toma el alcalde Ernesto Muyshondt».

En el caso de los concejales municipales de San Salvador, Rolando Castro dijo que se trata de un hombre y una mujer. A esta última persona “los pandilleros le dieron persecución en la carrera litoral del tramo de Zacatecoluca a San Salvador”.

«Se trata de una situación muy complicada y no estoy diciendo ante las cámaras de televisión. Esta información ya la mandamos a la Fiscalía General de la República, va una copia a Washington, a la comunidad internacional y a la Ginebra, Suiza», puntualizó.

Weder Arturo Meléndez Ramírez, de 40 años, fue asesinado aproximadamente a las 6:45 de la tarde del viernes 7 de agosto en la entrada de la colonia Guatemala 1, de esta capital. Sujetos que se transportaban en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga.

Meléndez Ramírez era dirigente de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) y trabajaba en el área de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador.

Un menor que se encontraba cerca del dirigente sindical recibió una herida de bala y fue llevado al Hospital Nacional Rosales, donde se recuperó de la lesión.