Medio Ambiente pide a población evitar quemas forestales irresponsables que se convierten en incendios

A raíz del incremento en los incendios, el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) hizo un nuevo llamado a los salvadoreños a no realizar quemas de maleza, no tirar colillas de cigarrillos, no quemar basura y no hacer fogatas, para evitar siniestros forestales. Según el Cuerpo de Bomberos, solo el viernes 3 de enero atendieron 41 emergencias, el 90 % fueron incendios de todo tipo.

El MARN recordó que el Código Penal establece una condena de hasta seis años de prisión para quienes provoquen un incendio forestal. Sin embargo, Fernando López señaló la necesidad de que los castigos sean más severos. En la actualidad, debido al incremento de los incendios no se ha procesado a ninguna persona por esta falta.

“Los incendios forestales no son accidentes, son provocados por el hombre. Espero que la nueva Asamblea tome nota y pongamos un alto a estas malas prácticas, con leyes que sancionen fuertemente a todo aquel que dañe nuestro medio ambiente”.

El descuido y la irresponsabilidad han provocado que más de 800 hectáreas sean consumidas por el fuego durante estas vacaciones. Actualmente las malas prácticas agrícolas y los descuidos que provocan incendios forestales son castigados con sanciones económicas que ascienden a los $7,500.