Xavi Zablah: “Se despiden (los diputados) como lo que fueron siempre: un grupo de ladrones”

El presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Zablah, reaccionó a la jugada que están por consumar los diputados de Arena, Fmln, Pcn, y Rodolfo Parker -a quienes los salvadoreños expulsaron de la Asamblea Legislativa en febrero pasado- de recetarse un bono anticipado.

La legislatura saliente se recetará un bono equivalente a un sueldo completo sin gastos de representación y comunicación según se ha conocido.

Estos fondos que deberían ser entregados a finales de junio, los parlamentarios salientes lo recibirían antes de concluir su gestión el 30 de abril.

Xavi Zablah expresó: “A 21 días de salir, siguen sin entender lo que provocó su desaparición. Les sigue ganando la avaricia y se van sin que les importe la población en lo más mínimo. Se despiden como lo que fueron siempre: un grupo de ladrones”.

También el Presidente de la República, Nayib Bukele, escribió en su Twitter: “Ahora quieren robarse los bonos. Los mismos bonos que los nuevos diputados han dicho de derogarían. ¿Cómo puede haber gente que aún los defienda?”.

De igual forma, la diputada electa de San Salvador por Nuevas Ideas, Suecy Callejas, externó: “Los diputados de la Asamblea pretenden cobrar el bono de junio en abril. La nueva Asamblea ya acordó que no cobrará ningún bono. Retírense, no cobren un bono que no han ganado y demuestren un poco de respeto al pueblo salvadoreño. Por esto y más es que los sacaron el 28F”.