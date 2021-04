Javier Argueta pide deponer los cargos a los magistrados suplentes recién electos a la CSJ

“La confrontación con la Constitución son actos continuos que se han venido dando, temas que no le benefician a ningún diputado. La Asamblea no documentó el tema o no justificó si existía una vinculación partidaria”, expresó el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.

El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Gómez Argueta, dijo esta mañana en la entrevista de canal 21 que los diputados no justificaron la idoneidad de los aspirantes para la elección de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que se incumplió con el requisito de determinar cualquier vínculo partidario.

Diputados de diferentes fracciones señalaron que no conocían el perfil de las personas elegidas en la plenaria del viernes y que no fueron notificados por sus respectivos jefes de fracción. Además, en la elección participaron parlamentarios suplentes.

“Yo recomendaría, por la credibilidad de los abogados, que depongan sus cargos para que puedan ser sometidos nuevamente a un proceso”, añadió Argueta.