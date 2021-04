Paolo Lüers desaira a Bertha María Deleón de querer utilizarlo para atacar al gobierno de Bukele

Deleón recibió un revés del columnista del Diario de Hoy y opositor del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, Arn Richard Lüers, mejor conocido como Paolo Lüers, quien ignoró su ofrecimiento para interponer una demanda por haber sido fotografiado en su proceso de vacunación contra el Covid-19 en una clínica pública.

La reaparición de la abogada Bertha María Deleón en redes sociales tras su decepcionante participación en las pasadas elecciones del 28F, en las que no recibió el apoyo que esperaba de los capitalinos para llegar a la Asamblea Legislativa, no fue del todo agradable, ya que fue rechazada de forma elegante para que no se metiera donde no es invitada.

La abogada le escribió el siguiente tuit: “Si usted no autorizó que le tomaran fotografías mientras recibía atención médica en este sitio público, podemos tomar acciones legales por estar publicando eso y exponiéndolo”.

Lüers ignoró la propuesta de la abogada e incluso le respondió de forma tardía con el siguiente mensaje en Twitter: “Gracias… Bertha. Pero tengo otras cosas que hacer”.

La respuesta de Lüers encendió las redes sociales contra Deleón, en las que incluso se recordó que dicha abogada fue defensora del columnista ante acusaciones de negociar y beneficiar a grupos de estructuras criminales durante la administración del expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena.

De igual forma es defensora legal de Molinos de El Salvador S.A. de C.V. (Molsa), propiedad de Adolfo “Fito” Salume Artiñano, “un personaje oscuro” conocido como el rey de las harinas y de tener fuerte influencia en altas esferas de la Corte Suprema de Justicia y en su momento en el Tribunal Supremo Electoral.

La abogada también fue defensora de un periodista de El Faro involucrado supuestamente en un caso de abuso sexual, en detrimento de la víctima cuyo nombre clave es “Marta”.