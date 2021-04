Guatemala impone medidas drásticas por tercera ola de Covid-19

El Consejo de Ministros da potestad a la Policía Nacional Civil para que disuelva cualquier manifestación y arreste a los infractores.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei convocó al Consejo de Ministros a una reunión de emergencia para acordar medidas estrictas para contener el avance de la tercera ola de Covid-19 en todo el territorio nacional.

Entre las medidas drásticas que se dará a conocer a la población es el uso obligatorio de la mascarilla, lavado de manos, mantener el distanciamiento social y se limita el consumo de cualquier tipo de bebida embriagante.

De igual forma se prohíbe cualquier tipo de concentración de personas sin ninguna autorización y la circulación de vehículos en lugares donde se pone en riesgo la vida de personas.

El Consejo de Ministros da potestad a la Policía Nacional Civil (PNC) para que disuelva cualquier manifestación y arreste a los infractores.

Con estas medidas el Gobierno de Guatemala espera contener el avance del Covid-19, que al momento ha llevado a los hospitales a superar el 100 por ciento de su ocupación de camas para pacientes severos y ampliar las áreas para cuidados intensivos.

Si bien hay medidas serias para evitar el avance del Covid-19, esto no significa que el Ejecutivo no impondrá un toque de queda y que contempla limitar el ingreso de visitantes de algunos países, entre ellos Brasil, sin embargo, está información no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con la última actualización del Ministerio de Salud, al 14 de abril de 2021, se confirmaron 1,567 contagios nuevos y se reportaron 31 muertes más. Guatemala acumula 208 mil 694 casos de esa mortal enfermedad.