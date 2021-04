El Salvador y Panamá encabezan la aplicación de vacuna contra el Covid-19 a nivel de Centroamérica

El Plan de Vacunación que está ejecutando el Gobierno de El Salvador ha permitido que este país centroamericano tenga el reconocimiento internacional por el manejo que tiene en la pandemia de Covid-19.

Actualmente, aplican alrededor de 40 a 50 mil dosis diarias a nivel nacional, incluyendo en el Megacentro de Vacunación (recientemente inaugurado por el Presidente Nayib Bukele), cuya meta es inmunizar a todos los salvadoreños.

El Salvador esta en la fase de vacunar a las personas adultas mayores de 60 y 80 años, y salvadoreños con alguna enfermedad crónica. A esta fase del Plan de Vacunación del Gobierno, la población esta acudiendo para aplicarse el fármaco.

El Ministerio de Salud para tener este éxito en la inmunización de la población más vulnerable al virus SARS-CoV-2 ha instalado 162 centros de vacunación en las unidades de salud, clínicas comunitarias y centros escolares para tener mayor alcance.

Otro país de la región centroamericana que tiene mayor número de personas vacunadas es Panamá, por debajo de estos dos países está Nicaragua, Honduras y Guatemala.

“Las naciones más rezagadas son Nicaragua, Honduras y Guatemala, según los cálculos de Our World in Data, hasta el 17 de abril, solo el 0,01% de la población de Guatemala había recibido la segunda dosis de la vacuna. Ese porcentaje fue del 0,03% en Honduras y de Nicaragua no hay datos disponibles”, según datos del periódico elmundo.cr.