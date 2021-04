“Es el primer Gobierno que se preocupa por los maestros y los estudiantes”, dice docente del sector público

Los maestros del sector público de El Salvador están mostrando su gratitud al Gobierno del Presidente Nayib Bukele por dotar de herramientas tecnológicos a los docenes y los estudiantes de bachilleratos.

Doris Guardado, una de las maestras beneficiadas con una computadora felicitó al mandatario por facilitar la enseñanza en tiempos de pandemia por Covid-19.

“Primero quiero felicitar al Gobierno, porque en lo que tengo de vida es el primer gobierno que se preocupa por docentes y estudiantes. Me siento muy feliz, porque yo no tengo una computadora personal, he estado trabajando con mi teléfono y cuesta mucho con el celular; así he estado laborando y esta computadora me va a beneficiar mucho para la enseñanza con los niños”, expresó la maestra.

Mientas tanto, el docente, Ángel Castellanos, dijo que con la computadora que recibe del Órgano Ejecutivo contará con una herramienta más para la educación de sus alumnos.

“Con esta computadora tendremos tendrán un mejor desarrollo de las clases en función de sus alumnos y escuelita”. Es más, dijo que reviso la computadora que esta equipada con los programas necesarios para que brinde la mejor enseñanza a sus estudiantes.

“Yo como maestro me siento feliz y emocionado por esta computadora es un gran apoyo para el alumnado y para nosotros porque es un gran apoyo para desarrollar las clases”, dijo Castellano.

Otra maestra, que se mostró feliz por contar con una herramienta tecnológica, es Ana Cornejo, quien manifestó que con esta podrá trabajar mejor con sus alumnos.