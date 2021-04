Guatemala al borde de escases de medicamentos para pacientes graves por alza de Covid-19

Las autoridades de Guatemala informaron que los medicamentos Tocilizumab, Remdesivir y Midazolam, utilizado por algunos médicos para el combate al Covid-19, podrían escasearse en algún momento.

El tema surge en momentos que los guatemaltecos enfrentan una tercera ola del Covid-19 que está saturando los hospitales de la red pública hospitalaria.

El viceministro de Hospitales de Guatemala, Francisco Coma, explicó que, aunque dichos medicamentos no están dentro de los protocolos de recuperación de afectados, pero estos son de uso discrecional de los médicos, señaló Prensa Libre.

“Hay estudios que certifican o nos dicen que no es absolutamente necesario que este medicamento se use para tratar a pacientes con Covid, pero esto queda a criterio del médico, pero no es parte de un protocolo establecido, nosotros no lo pusimos dentro de este, pero sé que había abastecimiento”, dijo Coma.

Señaló que él estableció un plan de funcionamiento y ya no se habla de un hospital como tal sino de una red de hospitales que están trabajando coordinadamente con el objetivo de distribuirse los insumos conforme se vayan necesitando.

Coma destacó que desde el lunes último pidió un porcentaje del nivel de medicamentos en la red hospitalaria y sabe que muchos están en este momento en proceso de compra.

El viceministro guatemalteco explicó que en las próximas horas se tendrá un reporte de cuáles son los niveles de abastecimiento de estos productos.