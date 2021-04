Columnista de EDH revela el entramado corporativo de Simán y la “contratación” de políticos

El nombramiento de la ex aspirante a diputada por el partido Nuestro Tiempo, Leonor Selva, como directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), por parte de Javier Simán, revela para muchos lo que siempre ha estado en la “oscuridad política”.

El columnista de El Diario de Hoy y también negociador de la tregua entre pandillas, Paolo Lüers, aplaudió la decisión, y sus palabras revelaron el entramado corporativo que estaba oculto, y del que él forma parte, según sus mismas palabras: “Nos urgía…”.

“Nos urgía una buena noticia como el nombramiento de Leonor Selva como directora ejecutiva de @ANEPElSalvador. Con esta mujer capaz y valiente a la par de @JaviSiman, la gremial empresarial va a aportar mucho al país, precisamente cuando más lo necesita”, escribió en su Twitter.

Ante eso, el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, expresó: “Con esta revelación del ex tabernero se demuestra que detrás de Leonor Selva estaba un entramado corporativo, como muchas fichas que Javier Simán ha movido, lo que incluye el intento de compra de diputados electos de Nuevas Ideas”.

El funcionario también le cuestionó a Simán “¿Hasta dónde llega tu descaro, ‘líder gremial’?”.

Para Sanabria, la ex candidata del Arena 2.0 representa “la doble cara del engaño: supuestos rostros ‘frescos’”, quien no tiene historial en política, para ofrecerse como negociadora. “No hay nada que hablar, el #28F la población envió un mensaje y eso incluye no a la ambición política de Javier Simán”, remató el secretario de Prensa.

Con esta revelación del ex tabernero se demuestra que detrás de @LeonorSelva estaba un entramado corporativo, como muchas fichas que @JaviSiman ha movido, lo que incluye el intento de compra de diputados electos de @nuevasideas. ¿Hasta donde llega tu descaro, “líder gremial”? https://t.co/V0CWX2v2jf — Neto Sanabria (@NSanabria7) April 27, 2021

A las felicitaciones se sumó el miembro de Fusades, Javier Castro, en la misma sintonía de Lüers. Fusades es dirigida también por otro Simán.

Por su parte, el presidente de la república, Nayib Bukele, expresó: «Al final, resultó que los “candidatos independientes” de los “partidos independientes” por los que nadie votó, terminaron trabajando para la ANEP y FUSADES».