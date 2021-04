Gerente legal de alcaldía de San Salvador presenta escrito a la FGR por omitir investigación contra Muyshondt

El gerente legal de la alcaldía de San Salvador, Arturo Rico, interpondrá este martes una denuncia por omisión en investigaciones contra el actual edil arenero Ernesto Muyshondt, quien deberá entregar la silla edilicia el próximo sábado 1 de mayo.

Rico informó que interpondrá la denuncia en la sede de la Fiscalía en la colonia la Sultana, municipio de Antiguo Cuscatlán.

Hasta ahora, no se conoce si la fiscalía general abrió al menos un expediente en contra de Muyshondt. Por lo que el Rico considera que se estaría cometiendo el delito de omisión en la investigación.

El gerente legal de la comuna capitalina presentó el 7 de abril pasado a la Fiscalía para un aviso de denuncia contra la actual administración municipal por promover denuncias calumniosas en su contra, y por bloquearlo en su labor.

El gerente legal de la alcaldía de San Salvador, Manuel Arturo Rico, se presentó a la Fiscalía para entregar un aviso por posibles delitos cometidos por la administración del edil Ernesto Muyshondt. pic.twitter.com/fSKmq0JPUc — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) April 8, 2021

Explicó que recibió información que la gestión capitalina intentaría interponer una serie de reparos en su contra por delitos que van desde acoso sexual hasta violencia contra la mujer, alegando que él cometió desde mayo de 2018, fecha en que fue nombrado en el cargo por el Concejo Municipal.

De acuerdo con Rico, las autoridades bloquean sus funciones con el afán de conseguir una razón para separarlo del cargo, saltándose el aval del Concejo.

“Me hacen pensar que son órdenes superiores para separarme del cargo, con el pretexto de decir que he abandonado mi cargo. Cosa que no se podría, porque es decisión del Concejo entrante, o el saliente, el poder destituirme, no hay ninguna otra autoridad que pueda”, afirmó.