Daniela Genovés, excandidata a diputada y empleada de la fracción del Fmln tenía plaza fantasma en la Asamblea

Según la Oficina de Información de la Asamblea Legislativa, Karen Daniela Genovés Monge, empleada de la fracción del Fmln y excandidata a diputada, tenía un cargo de Técnico Analista desde 2020, por el cual tenía un salario y le habían permitido la no marcación biométrica que es aplicada a todos los empleados de la institución, Pero no asistió nunca a trabajar y solo «cobraba» el sueldo.

De acuerdo con al documento, la plaza de técnico analista, “no se encuentra en el Manuel de Descripción de Puestos de la Asamblea Legislativa vigente”, dice la respuesta de la Oficina de Información.

Esta dependencia del Órgano Legislativo asegura que solicitó información a la fracción legislativa sobre las funciones de esta plaza otorgada a Daniela Genovés, sin embargo, el grupo parlamentario del Fmln no brindó ningún dato referente a la solicita hecha con código UAIP-AL699-21-CL.

Los diputados protegieron la no asistencia a laborar de Genovés, por ello no hay registro si cumplió con sus obligaciones por el cual obtenía un sueldo que no devengaba.

El tema de las plazas fantasmas en este Órgano del Estado podría quedar en la impunidad si la Fiscalía no encuentra información sobre los empleados que fueron favorecidos por cuotas políticas.

Ayer en la última sesión plenaria este tema no fue abordado por los diputados salientes, un problema que tendrá que resolver la nueva conformación de la Asamblea Legislativa.