“Nosotros no somos oposición”, asegura presidente de ANEP y financista de Arena, Javier Simán

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, quien durante toda la gestión de la Asamblea Legislativa saliente, patrocinó el boicot en contra de la administración del presidente Nayib Bukele, dijo esta noche que no se oponen al gobierno.

«Nosotros no somos oposición, somos actores para convencerlos de cuáles leyes hay que aprobar. Somos críticos de la corrupción, de la falta de transparencia y (eso) le molesta a los actores políticos. Como ANEP nuestro rol es proponer soluciones para el país», dijo Simán en entrevista televisiva.

Simán incluso compitió en 2018 por la candidatura presidencial del partido ARENA, de la cual es financista, pero fue derrotado dentro de ese partido por Carlos Calleja, quien a la postre perdería contundentemente contra el presidente Bukele.

A pesar de su intensa actividad política y gestiones con los políticos de oposición, Simán se promueve como un dirigente empresarial preocupado por la ciudadanía y ajeno a los partidos.

«Javier Simán ya trató de ser candidato, no pudo y ya regresó de donde vino. Nunca he sido funcionario político, nunca estuve afiliado a un partido político… me afilié para competir (elecciones presidenciales)», afirmó en la entrevista televisiva.