Ministro de Salud de Costa Rica: “Ya hay listas de espera para entrar en Cuidados Intensivos”

El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas Peraza dijo que la tercera ola de contagios del Covid-19 está provocando incluso una saturación en las áreas de Unidas de Cuidados Intensivos de los hospitales públicos.

Según Salas Peraza, el país ya llegó al punto donde la atención hospitalaria para personas críticas ya está comprometida y agregó que incluso «ya hay listas de espera para entrar en Cuidados Intensivos, eso nunca se había visto en nuestro país».

Tras ser consultado si Costa Rica está considerando un nuevo cierre de fronteras con otras naciones respondió que la transmisión del virus “es interna, es en la comunidad, el virus se está transmitiendo muy fuertemente en todos los lugares”.

“En este momento no tiene ninguna lógica ni sentido empezar a ver hacia afuera; la exponencialidad de casos es por lo que tenemos ya aquí, ahora mismo, afuera de nuestras casas», señaló el funcionario tico.

Destacó que contener los contagios, Costa Rica iniciará la próxima semana nuevas medidas, aunque “lamentablemente el perfil que tiene esto no va a habilitar que la situación mejore rápidamente”.

“Incluso las medidas que ustedes ven que vamos a implementar, no significan que vamos a empezar a ver una disminución sustantiva de casos. Estas medidas toman su tiempo, pero tenemos que hacerlo porque si no el crecimiento tan elevado que estamos viendo en los casos va a llevar a una situación todavía más grave de lo que estamos viviendo».

El ministro señaló que la cifra de casos nuevos reportada este jueves fueron de 2781 contagios y podrían crecer exponencialmente para que «en 6 o 7 días» el país alcance la cifra de más de 4 mil casos diarios, por lo que reiteró el llamado a la población para que se quede en casa y respete las medidas sanitarias.

“Desde ya estamos llamados a no hacer fiestas, a no irnos a tomar las cervezas con los amigos, a no romper burbujas sociales, a disminuir la asistencia a lugares donde hay atención al público, si no es con la burbuja social. Tenemos que actuar con total responsabilidad», apuntó el ministro de Salud tico.