Audio revela como el prófugo Mauricio Funes compraba voluntades en el Órgano Judicial para evadir la justicia

Un audio revela como el expresidente Mauricio Funes, prófugo de la justicia salvadoreña, compraba voluntades en el Órgano Judicial, con el fin de no ser condenado nunca por los delitos que lo acusa la Fiscalía General de la República.

Claramente se escucha a Funes como operaba para hacer cumplir su voluntad. En este audio confirma que el expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Marco Fontín, era el puente para contactar con autoridades de Corte Suprema de Justicia (CSJ), en este caso contactaba a su hermana, la exmagistrada Rosa María Fortín.

“Marco Fortín ya confirmó la estrategia, la Rosa María hablará con el juez, será el canal de comunicación para que me diga con cuanto se da por satisfecha para que valore las pruebas de descargo que yo presente. Yo voy a llevar mi caso bien fundamentado para que ella no tenga problemas de decir: “Puta, ¿Y cómo voy a sobreseerlo si no me ha traído ni mierda?», dijo Funes.

El dinero que utilizaba para esto el exmandatario, que se asiló en Nicaragua, provenía de fondos públicos, de los impuestos que los salvadoreños pagan para estar solventes con el fisco.

“Luego intentar ser sobreseído del manoseo de $351 millones donde hubo lavado de dinero, peculado y otros delitos. Así compró justicia el prófugo. Sigue delirando, Funes Cartagena”, mencionó el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria.

A juicio del secretario de Prensa, tanto la Fiscalía General como la CSJ deberían abrir una investigación sobre estas irregularidades que en este caso compra de voluntades para evitar se haga justicia.

“La FGR y la sección de investigación profesional de la Corte Suprema deben de abrir expedientes sobre esto, si de verdad dicen estar comprometidos contra la corrupción y las arbitrariedades en el país, porque Funes Cartagena demostró una vez más su desfachatez y amoralidad”, dijo Sanabria.