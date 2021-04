Mario Ponce reconoce que se reunió con un «troll center» para apoyarlo en la campaña

El presidente saliente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, reconoció que durante la campaña sostuvo reuniones con una estructura que se manejaba al margen de la ley dedicada a destruir la imagen de adversarios políticos.

Ponce dijo que sostuvo la mencionada reunión con un troll center internacional, que le aseguró que trabajaba al margen de la Ley y que no podían ser rastreados. Según dijo, no aceptó.

«Yo recibí un troll center que se puso a disposición mía para la campaña, no era nacional. (…) Me dijeron que no tenían dirección, que no los podían buscar, acusamos, destruimos imagen, me dijeron”, detalló el aún diputado del PCN.

El presidente saliente de la Asamblea dio estas declaraciones durante un espacio de entrevista matutino, en el que insistió que la mala imagen de la legislatura saliente es debido a que el 98 % de lo que circula en redes sociales es falso, aunque reconoció vicios que no les permitieron avanzar en leyes y reformas importantes que no dieron fruto como la Ley de Agua y la reforma a las pensiones.

Ponce aseguró que permanecerá en la política pese a no haber sido reelegido para un nuevo período en la Asamblea. Justificó que perdió en las elecciones por 1,020 votos, debido a una campaña desigual.