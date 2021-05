César Godoy inicia su mandato como edil de Zaragoza limpiando su municipio

El alcalde del municipio de Zaragoza por Nuevas Ideas, César Godoy inició su periodo al frente de la comuna, realizando una jornada de recolección de basura.

Este sábado el jefe edilicio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad, llevó a cabo una jornada de limpieza; para la cual, él, junto a trabajadores y voluntarios de la alcaldía municipal, se desplegaron por todo el municipio.

“Qué mejor forma de conmemorar el Día del Trabajo, trabajando. Zaragoza tiene hoy un alcalde que está por y para el pueblo. Un alcalde que no va a ser de pretextos sino de soluciones. No les vamos a fallar. Vamos a hacer en tres años lo que no se ha hecho en 30″, aseguró Godoy, recalcando que su administración será completamente distinta a las anteriores, de ARENA y el FMLN.

La actividad, que fue muy bien acogida por toda la ciudadanía, se efectuó en el área comprendida entre la carretera al puerto de La Libertad y las comunidades del municipio de Zaragoza.

Por otra parte, el alcalde denunció que la gestión precedente les heredó un sistema de recolección de desechos sólidos subcontratado, que no responde a las necesidades de la población, y que produce un gasto que rebasa los $10,000 mensuales. Agregó que les dejaron camiones recolectores en deplorable estado.

Además, se comprometió a cambiar la situación de Zaragoza en los primeros 100 días al frente de la silla edilicia; al tiempo que reiteró que viene a cumplirle a la gente, en lugar de poner pretextos.

Del mismo modo, prometió dignificar la labor de los empleados municipales; a quienes la administración anterior pasada, que dejó la alcaldía prácticamente en bancarrota; les adeuda $80,000 en salarios.

“Zaragoza está totalmente sucio e insalubre, y eso es con lo que vamos a acabar el día de hoy. Todas las personas que están aquí se han propuesto trabajar por el municipio», apuntó.

Con esta jornada de limpieza, realizada el primer día de su mandato como alcalde de Zaragoza, César Godoy demuestra atender el llamado del presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah Bukele, de no olvidar a quienes se deben los alcaldes electos bajo la bandera cian: al pueblo salvadoreño.