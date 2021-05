Mario Durán advierte que ha encontrado «una situación grave» en finanzas de comuna capitalina

El nuevo alcalde capitalino, Mario Durán, manifestó que preliminarmente ha encontrado una deuda aproximada de $30 millones en la comuna de San Salvador, heredada del anterior edil arenero Ernesto Muyshondt.

Durán manifestó que «hay una situación grave de finanzas» en la comuna capitalina que este día verán con detalle junto con el nuevo concejo municipal de San Salvador. » Nosotros ya estamos e función de ello y vamos a darles con exactitud toda la situación financiera», afirmó el alcalde entrante.

«Son cuentas que no tienen porqué estar tan vacías, no comprendemos cómo es que no se pudo dar mantenimiento a cosas tan básicas como la compra de combustible para los camiones de los desechos sólidos», lamentó el nuevo alcalde.

Durán dijo que incluso este día gestionaron con la empresa privada que brinda dicho servicio y a la que el anterior alcalde le quedó adeudando una cantidad millonaria, para que les pudiera apoyar con el traslado de los desechos sólidos.