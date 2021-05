“Ser sindicalista no tiene ningún estigma para el Gobierno del Presidente Nayib Bukele”: Comisionada Carolina Recinos

Luego de la multitudinaria marcha realizada por decenas de los sindicatos del país, se concentraron en las afueras de Casa Presidencial para presentar sus propuestas y ser escuchados por el Gobierno. Posteriormente, fueron recibidos en uno de los salones principales, por la Carolina Recinos, comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno.

“En nombre del Presidente Nayib Bukele les damos la bienvenida a esta que es la casa del pueblo”, dijo Recinos, quien mostró su regocijo por un encuentro histórico e inédito, donde sindicalistas se sientan en la sede de Gobierno.

“Ser sindicalista no tiene ningún estigma para el Gobierno del Presidente Nayib BUkele, por lo tanto no consideramos una mala palabra ser sindicalista y no tenemos ningún problema en recibirlos” dijo la comisionada a la comitiva de una docena de representantes.

“Esta iniciativa de venir a discutir las diferentes problemáticas de los trabajadores es bienvenida por nuestro Presidente, les abrimos las puertas para consolidar un vínculo que debe existir con la clase trabajadora”, agregó mostrando apertura.

Varios de los representantes de la clase trabajadora mostraron su asombro ante el hecho que como sector no se había registrado en la historia. Algunos como Roswald Solorzano del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial, incluso hicieron transmisiones en vivo en sus diferentes redes sociales, donde documentaban dicha visita con palabra de gratitud a la Presidencia de la República.